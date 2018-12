Rapper Gikkels de politiek in voor DENK

Gideon Everduim (34), beter bekend als rapper Gikkels, gaat aan de slag voor de politieke partij DENK. Hij is lijsttrekker tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland komend jaar.

Hij was eerder al actief voor de politieke partij Bijlmer Style, die tweemaal meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen maar net geen zetel wist te veroveren. Deze partij bestaat inmiddels niet meer. Daarnaast is Everduim bekend als medeoprichter van Controle Alt Delete, het platform dat etnisch profileren bestrijdt.

'Met veel overtuiging sloot ik mij aan bij DENK om het geluid van een inclusieve samenleving te laten horen. Die positieve boodschap draag ik dagelijks in alles wat ik doe al zoveel mogelijk uit. Nu is ook het moment om via de politiek te strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving', laat Everduim weten in een persbericht.

DENK doet voor het eerst mee met de Provinciale Statenverkiezingen. De overige kandidaten en het verkiezingsprogramma worden op een later moment onthuld.