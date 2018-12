Het gaat sneeuwen: tot 8 centimeter winterpret verwacht

Amsterdammers die morgenochtend uit hun raam kijken, moeten rekenen op een winters sneeuwlandschap. Het gaat vannacht namelijk flink sneeuwen.

Volgens Meteogroup, het bedrijf achter Weer.nl, is de kans op sneeuw 'vrijwel 100 procent'. Rond een uur vannacht barst het los. Naar verwachting wordt de stad bedekt met minstens 4 centimeter sneeuw, maar dat kan oplopen tot maar liefst 8 centimeter.

Bovendien kan het nog kort regenen en ijzelen, wat de sneeuw extra stevig maakt. Daarmee is hij uitermate geschikt voor een sneeuwpop of sneeuwballengevecht. Wie ervan wil genieten moet wel vroeg uit de veren. Al in de loop van de ochtend begint de sneeuw te smelten.

Glad

Opvallend is dat er in de buitenwijken meer sneeuw verwacht wordt dan in het centrum. Dat komt omdat de binnenstad vaak een paar graden warmer is dan de gebieden buiten de ring.

Door de sneeuw, regen en ijzel kan het ook glad zijn op de weg. Tussen elf uur vanavond en zeven uur 's ochtends heeft het KNMI code geel afgegeven.