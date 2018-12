Café-eigenaren sceptisch over strengere alcoholmaatregelen op de Wallen

Horeca-ondernemers op de Wallen zien weinig in de plannen van burgemeester Halsema om alcoholmisbruik in het gebied tegen te gaan. Zo wordt er strenger gecontroleerd op doorschenken bij dronken bezoekers en hangen er spandoeken die waarschuwen voor het alcoholverbod.

Halsema hoopt door strenger op te treden tegen alcoholmisbruik de overlast op de Wallen tegen te gaan. Door bijvoorbeeld spandoeken op te hangen waar het alcoholverbod wordt uitgelegd, hoopt zij dat handhavers beter kunnen optreden tegen overtreders.

Davey Mell van The Old Sailor vreest dat het niet veel zal uitmaken. 'Die spandoeken hebben helemaal geen nut en het is heel lelijk. En nu maak je er juist een toeristen attractie van. Zonde.' Louise Kubalik van Susie's Saloon: 'Ik vind het heel on-Amsterdams, het is Mokums paradijs en daar hoort dit niet bij.'

'Het is een drama'

Ook zal er strenger opgetreden worden tegen café's die door blijven schenken aan dronken bezoekers. Will Muller van Café de Zeevaart: 'Ik zie mensen voorbij lopen met een fles wodka, wij verkopen dat niet. En wat denk je van die Engelse vrijgezellenfeestjes? Het is een drama. Ze komen hier al dronken aan en dan moeten wij zeggen het mag niet, want je hebt al genoeg op?'

'Handhaving is om elf uur 's avonds al weg, want die zijn bang voor dronken mensen. Wij zijn de handhaving hier. En de politie. Dat zijn alle café's in de omgeving hier. Als je kijkt bij de deur, dan staat daar: it's not permitted to stand out drinking. En als er eentje naar buiten gaat, dan vliegen wij al naar buiten: ''Naar binnen met je glas!''. En als mensen dronken zijn, zeg ik: "Sorry darling, morgen een nieuwe dag".'

Meer handhavers

De ondernemers vinden dat zij niet de oorzaak zijn van het probleem. Wat hen betreft komt er een andere aanpak. Davey Mell van The Old Sailor: 'Als ze van het probleem af willen, dan moeten ze niet de horeca-ondernemers de schuld geven, maar dan moeten ze meer handhavers inzetten.'

'Als ze uit het vliegtuig stappen, geef ze dan een flyer met de regels van de Wallen', vindt Will Muller. Davey Mell: 'Dit is misschien wel het mooiste stukje van de stad. Grootste toeristen trekpleister. We moeten het wel gezellig houden met z'n allen. Het is allemaal niet nodig, die gekkigheid.'