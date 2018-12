Automobilist ontkomt aan boete vanwege zoektocht naar parkeerautomaat

De automobilist die een parkeerboete kreeg op het moment dat hij op weg was naar een parkeerautomaat, hoeft toch geen naheffingsaanslag te betalen.

Dat heeft de rechter bepaald. De automobilist werd eerder dit jaar beboet in Amstelveen, twee minuten voordat hij het parkeertarief betaalde. Daar was hij het niet mee eens, omdat hij op dat moment op zoek was naar een parkeerautomaat. Hij besloot naar de rechter te stappen.

Zoektocht naar automaat

Dat parkeerkaartje betalen ging niet echt van een leien dakje, verklaarde de automobilist voor de rechter. Hij vertelde dat hij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat oversloeg, omdat die aan de overkant van de weg stond en veilig oversteken onmogelijk was. Maar daarmee was zijn zoektocht naar een geschikte parkeerautomaat nog niet ten einde.

De tweede automaat die hij tegenkwam was namelijk bezet, waardoor hij besloot door te lopen naar een derde automaat. Daar betaalde de man, maar inmiddels was hij dus al bekeurd. De rechter vindt het verhaal van de man aannemelijk. Omdat de automobilist vanaf het moment van parkeren doorlopend probeerde het parkeertarief te betalen, heeft de rechter besloten dat hij niet wordt bekeurd.