De lat zorgt voor domper in topwedstrijd AFC

AFC had met negen punten los kunnen komen van directe concurrent VV Katwijk. Maar de lat stond een goal van de club uit de Tweede Divisie tot twee keer toe in de weg.

De club die haar wedstrijden speelt op de Zuidas, draait een uitstekend seizoen. Telstar en TOP Oss werden al uitgeschakeld in de KNVB Beker en in de competitie stond AFC met zes punten los van eerste achtervolger VV Katwijk.

Kansen op openingstreffer

De topper tussen de nummer een en twee van de Tweede Divisie had dan ook alles in zich om een spektakel te worden. Maar het duel eindigde zoals het begon in een 0-0 stand. In de eerste en de tweede helft raakte AFC de lat een keer. Maar ook VV Katwijk had een aantal kansen op de openingstreffer.

Die treffer bleef dus uit en daarmee blijft het puntenverschil tussen beide ploegen staan op zes. VV Katwijk werd op de randlijst wel gepasseerd door IJsselmeervogels, dat nu op vijf punten van AFC staat.

KNVB Beker

Nu de topper in de competitie achter de rug is, staat de volgende alweer op het programma. Dinsdag speelt AFC in de achtste finales van de KNVB Beker tegen Willem II.