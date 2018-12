Knallende kinderwagen zorgt voor paniek in Primark: 'Mensen vielen van de roltrap'

In de Primark op het Damrak ontstond vanavond flinke paniek, nadat er twee harde knallen in winkel te horen waren. Later bleek dat die paniek veroorzaakt werd door iets heel onschuldigs.

Sommige shoppers sloegen op de vlucht nadat de harde knallen klonken. 'Ik ben met mijn familie zo snel mogelijk weggerend. Het was een chaos, mensen vielen zelfs van de roltrap', verklaart een getuige aan AT5. Volgens haar renden mensen via nooduitgangen de winkel uit.

De brandweer bevestigt dat de knallen voor enige chaos in de winkel zorgden. Een ambulance- en brandweerwagen kwamen ter plaatse, maar veel konden de hulpdiensten niet doen.

Later bleek dat een kinderwagen de oorzaak was van alle paniek. Twee banden van de wagen klapten in de winkel door nog onbekende oorzaak.