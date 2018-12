Nanninga wil 24-uursopvang in wijken met meeste GroenLinks-stemmers

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga wil dat GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) naar locaties voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers gaat zoeken in wijken met veel GroenLinks-stemmers.

Nanninga zei dat vanmiddag in het radioprogramma WNL Op Zaterdag. 'Ik stel voor om de stembureau's te zoeken met hoogste percentages GroenLinks-stemmers en dan in die wijken die centra neer te zetten. Want ik wil wel graag dat mensen die hier zo voor kiezen, die mogen daar ook de consequenties van hebben.'

Pilot van het Rijk

Ze reageert daarmee op de plannen die Groot Wassink deze week presenteerde voor de zogenaamde 24-uursopvang. Onlangs werd bekend dat de stad mee gaat doen aan een pilot van het Rijk, waarbij er een aantal opvanglocaties wordt gerealiseerd voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De zogenaamde landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV's) zijn een test om uit te wijzen of de opvang een permanente vorm in Nederland gaat krijgen.

'Barmhartigheid in de hele stad'

Fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Roosma, noemt de woorden van Nanninga 'gemakzuchtige retoriek'. In een reactie aan AT5 zegt ze dat het college van burgemeester en wethouders beleid maakt voor de hele stad en niet alleen voor GroenLinks-stemmers.

Roosma: 'Amsterdamse barmhartigheid om de meest kwetsbare groepen op te vangen verwacht ik in alle wijken van de stad. Die barmhartigheid is niet voorbehouden aan GroenLinks-kiezers, die zit in de hele stad.'

Nanninga zegt te vrezen voor een aanzuigende werking. Ze is bang dat asielzoekers nu juist naar Amsterdam trekken. 'Het is echt heel gevaarlijk voor illegalen zelf die dan denken dat is een mooi verhaal, dat is gouden bergen. Je krijgt er een casemanager en een woonplek en je kan niet uitgezet worden als je je paspoort opeet. Mensen gaan hele rare dingen doen om Europa te bereiken door dit soort idiote initiatieven.'

'Mensen hebben hier niets te zoeken'

In het programma zegt ze niet te begrijpen waarom juist Amsterdam mee wil doen aan de opvang-pilot. De problemen in de stad zijn in haar ogen te groot. 'We hebben geen huizen, we hebben niet genoeg plekken voor scholen, het verkeer is helemaal vastgelopen, we hebben zware criminaliteit, we hebben de mocromaffia, we hebben de ondermijning, we hebben het Wallengebied. Of all places hebben die mensen hier natuurlijk helemaal niets te zoeken.'

Bang voor een aanzuigende werking is Roosma niet. Ze prijst het besluit van staatssecretaris Mark Harbers en hoopt op een latere landelijke dekking van opvanglocaties. Als die er komt dan is er volgens haar geen sprake van een aanzuigende werking. 'Ik verwacht niet dat het meer is dan anders. Kijk naar Groningen daar heb je nu ook al een 24-uursopvang.'

Het stadsbestuur zet zich al langer in voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan maakte zich er persoonlijk hard voor. Tegen de wensen van het toenmalige kabinet, kwam er in Amsterdam een bed-bad-brood-regeling, waarbij ongedocumenteerden konden rekenen op beperkte opvang.

500 mensen opvangen

Groot Wassink gaf deze week aan dat er gezocht wordt naar opvanglocaties voor de nieuwe 24-uursopvang. In totaal moet er plek zijn voor 500 mensen, de gezochte locaties moeten ieder plaats bieden aan 50 tot 80 personen. In 2019 verwacht het stadsbestuur meer informatie te hebben over de opvangplekken.

