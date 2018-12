Schiphol waarschuwt reizigers voor eerste sneeuwval

De verwachte sneeuwval van vannacht kan morgen mogelijk zorgen voor vertragingen op Schiphol. De luchthaven vraagt reizigers om hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Schiphol twittert dat hun sneeuwschuiver klaar staat om in actie te komen. Maar dat het vluchtschema morgen wel last kan hebben van de winterse weersomstandigheden.

Ook het KNMI waarschuwt voor de gevolgen van de eerste sneeuwvlokken. Code geel is afgegeven voor vanavond en morgen. Door de vrieskou kunnen wegen flink glad worden, dus de strooiwagens beginnen om 23.30 uur met rijden.

According to our recent weather forecast, snowfall may affect scheduled flights tomorrow. If you're due to travel, please check your flight status with your airline or via our website/app. Schiphol's snow plough is ready for take off!