Een man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden in een gay-sauna aan de Nieuwezijds Armsteeg in het centrum.

Dat bevestigt de politie aan AT5.

Het is niet bekend waar de man aan overleden is. De politie doet onderzoek naar het sterfgeval.

Thermos

Sauna Nieuwezijds is de enige gay-sauna in de stad. In 2015 ging gay-sauna Thermos failliet. De sauna aan de Raamsteeg bestond toen vijftig jaar.