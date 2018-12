Ajax maakt gehakt van De Graafschap: 8-0

Een waar doelpuntenfestijn in de Johan Cruijff Arena. Het doel van De Graafschap bleek een schiettent en Ajax schoot met scherp.

Op een grote kans van Van Mieghem na was Ajax heer en meester in de Johan Cruijff Arena. De ploeg van Erik ten Hag omsingelde het strafschopgebied van De Graafschap. In de eerste helft liep Ajax al uit naar 3-0, met een hoofdrol voor Ziyech en Mazraoui. Ziyech wist in de 18e minuut de verdediging van De Graafschap met een splijtende steekpass open te breken. Tadic nam de bal goed mee en schoot de bal onderkant lat binnen: 1-0.

Niet veel later mocht Mazraoui zijn eerste treffer in de Eredivisie maken. Hij was het eindpunt van een sublieme aanval van Ajax, waar Donny van de Beek met een hakje de assist gaf. Zeven minuten later wist Mazraoui met een goede voorzet de compleet vrijstaande Ziyech te bereiken, die geen fout maakte.

Hattricks

Ook na de rust bleef Ajax de bovenliggende partij. Binnen zeven minuten werd er drie keer gescoord. Ziyech raakte eerst nog de lat met een vrije trap, even later schoot hij van buiten de zestien wel raak. De mooiste treffer van de middag kwam van Daley Blind, die met een heerlijke wreeftrap via de lat de 5-0 binnenschoot. Met opnieuw een afstandsschot was het wederom Ziyech die een doelpunt mocht noteren.

Ziyech was niet de enige die een hattrick maakte. Daley Blind, normaal geen goalgetter, scoorde nog twee keer van dichtbij en bepaalde daarmee de eindstand op 8-0. Door de overwinning komt Ajax weer op twee punten van koploper PSV te staan. Beide ploegen hebben nu hetzelfde doelsaldo: 57 voor en 7 tegen.