Wie vanochtend buiten was zal het niet zijn ontgaan: de eerste sneeuw van deze winter is gevallen. En dat werd door een hoop Amsterdammers gewaardeerd.

Zo werden er in het Vondelpark al sneeuwpoppen gemaakt. 'Super, zo vroeg in het jaar en gelijk met de kleintjes naar buiten', zei een vader. 'Superleuk.'

Ook in de binnenstad was de sneeuw goed zichtbaar. 'Prachtig', vond een toerist. 'Het zou nog mooier zijn als de mist optrekt. Maar het is mooi. Sneeuw in Amsterdam is leuk, een kerstgevoel.'

Een ander: 'Ik denk dat het mijn favoriete weer is. Amsterdam is het mooist in de sneeuw, absoluut.'