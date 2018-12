Man sloeg zijn ex in het gezicht: 750 euro boete

Een 46-jarige man moet 750 euro boete betalen omdat hij zijn ex heeft mishandeld. Dat heeft de rechter deze week besloten.

In maart sloeg de man zijn ex-vrouw in het gezicht in haar woning in Amsterdam. Volgens de officier van justitie zou de man haar stevig vast hebben gegrepen, tegen de grond hebben geslagen, in haar pols hebben gebeten en aan haar haren hebben getrokken. Ook zou de man de keel van zijn ex dicht hebben geknepen, waardoor zij geen lucht kreeg.

Zij hield aan dat alles onder andere een opgezwollen neus en een dik oog over. Hij houdt er dus een forse boete aan over. Omdat de mishandeling plaatsvond in de woning van de vrouw, is de straf hoger uitgevallen. Dit omdat ze zich thuis toch het meest veilig zou moeten voelen.