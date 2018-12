Amsterdamse filmmakers maken film over kraakpand: 'Een verlies van thuishoren'

Twee jonge filmmakers uit Amsterdam hebben een korte fictie film gemaakt over een kraakpand. De film is gebaseerd op het pand 'Voorwaarts' in Noord. De filmmakers vinden dat er in de stad te weinig ruimte is voor creatievelingen.

Kunstenaars en creatievelingen kwamen regelmatig samen in Voorwaarts, aan de Schaafstraat in Noord. In het pand waren feestjes en optredens. 'Radio Voorwaarts', zoals de film heet, duurt twintig minuten. De film is losjes gebaseerd op waargebeurde ervaringen tijdens de laatste avond in het pand, in de film een kraakpand, waarop een groot feest wordt gegeven.

Machteloosheid

De twee filmmakers kwamen regelmatig in het pand, dat op 25 juni van vorig jaar werd afgesloten met een groot feest. 'Een plek waar ik mij eigenlijk heel erg thuis voelde, omdat ik mij vrij voelde', zegt regisseur Mateo Vega. 'De film gaat ook over een verlies van thuishoren en een soort machteloosheid van een groep mensen tegenover grote stedelijke ontwikkelingen.'

De filmmakers zijn dan ook bang dat er geen ruimte meer is voor creatievelingen in Amsterdam. 'Alleen binnen de marges van het systeem kun je nog doen wat je wilt doen', aldus Vega. 'Dit is voor alle jonge Amsterdammers die het moeilijk hebben om een huis te vinden in deze stad', vult producer Yannesh Meijman aan. 'Het gaat over hoe hard jonge mensen moeten werken, voor heel weinig ruimte.'

Radio Voorwaarts is nu bezig met een rondje langs verschillende festivals, zoals het Leuven International Short Film Festival en het Eindhoven Film Festival. De film is ook al buiten de grenzen van Europa gescreend, zoals in Buenos Aires en Bogota.