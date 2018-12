Vader en kind vinden oude granaat in Geuzenveld: 'Hartstikke gevaarlijk'

Een vader en kind hebben vanavond bij een wandeling een oude granaat gevonden. Het explosief is onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en is gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De twee vonden het explosief in het water bij het Catharina Boudewijnshof in Geuzenveld. Ze hebben direct de politie ingeschakeld. Die kwamen samen met de EOD ter plaatse.

'Hartstikke gevaarlijk'

Het gaat om oud oorlogsmaterieel, dat op het moment van aantreffen nog steeds gevaarlijk was volgens een politiewoordvoerder. Hoe het explosief in het water terecht is gekomen en hoe lang het daar al lag, is onduidelijk.

'De EOD heeft ter plaatse onderzoek uitgevoerd. Ze hebben de oude granaat onschadelijk gemaakt en hij is zojuist tot ontploffing gebracht in het havengebied', vertelt de woordvoerder. 'Het was hartstikke gevaarlijk, dus we zijn blij dat de vader meteen de politie heeft ingeschakeld en ze niet zelf aan het explosief zijn gekomen.'

Lees ook: Handgranaat uit Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens archeologisch onderzoek

Geen onderdeel explosievenreeks

De politie benadrukt dat het gaat om oud oorlogsmaterieel en dat dit explosief niet past in de reeks aan explosieven die de laatste tijd in de stad gevonden wordt.

Er is dan ook geen reden voor verder politie-onderzoek. Met de ontploffing is ook het onderzoek van de EOD afgerond.