Hattrick-hero Blind: 'Maakt me geen reet uit wie er scoort'

Dat Hakim Ziyech een hattrick zou maken, viel misschien nog enigzins te verwachten. Maar wie had gegokt dat centrale verdediger Daley Blind er drie zou maken, had veel geld kunnen verdienen.

Toch maakte Blind vanmiddag, net als Hakim Ziyech overigens, echt zijn eerste hattrick uit zijn loopbaan. 'Het is mooi dat ik een hattrick maak, kan ik weer afvinken', lacht Blind. 'Maar het maakt me echt geen reet uit wie er scoort.'

Met name met de eerste goal van Blind, een fantastisch afstandsschot dat via de onderkant van de lat in het doel belandde, was imponerend. 'Die zat er wel lekker in. Ik denk dat 'ie wel de mooiste van de wedstrijd was', aldus Blind, die ook inging op het niveauverschil met De Graafschap. 'We hebben het tempo hoog gehouden en veel kansen gecreëerd, een terechte uitslag denk ik. Het had misschien wel hoger kunnen uitvallen.'

Zie onderstaande video voor het interview met Blind, onder meer over de wedstrijdbal en de Champions League-loting van morgenmiddag.