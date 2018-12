Vijf best bezochte musea staan allemaal in Amsterdam

Het Rijksmuseum is landelijk het best bezochte museum van afgelopen jaar. Het Van Gogh Museum komt op de tweede plek en ook de rest van de top vijf staat in onze stad.

Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ze vroegen alle best bezochte musea van vorig jaar om hun bezoekersaantallen en stelden zo een top vijf samen.

Top vijf

De complete top vijf ziet er als volgt uit:

Rijksmuseum Van Gogh Museum Anne Frank Huis Stedelijk Museum NEMO Science Museum



Het Rijks kreeg afgelopen jaar 2.300.000 bezoekers over de vloer. Daarmee hebben ze dit jaar het Van Gogh Museum verslagen; Van Gogh kreeg 2.170.000 mensen op bezoek. Vorig jaar was het nog andersom en voerde het Van Gogh Museum de lijst aan. Die twee wisselen elkaar vaker af als best bezochte museum.

Grenzen

Het Rijksmuseum ziet nog ruimte voor verbetering. Directeur Taco Dibbits zegt dat het museum nog wel meer bezoekers aankan: 'Het mooie is dat er bijna nooit een rij staat voor het Rijksmuseum.'

Wat het Anne Frank Huis betreft is er een stuk minder ruimte voor groei. Directeur Ronald Leopold noemt het 'aangenaam druk', maar denkt dat de grens wel bijna in zicht komt. 'Die grens, verwachten we, zal rond de 1,3 miljoen bezoekers per jaar liggen', zegt hij. In 2018 had het Anne Frank Huis 1,2 miljoen bezoekers.