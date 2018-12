1000 'Straten': ‘We wilden niet over maar mét Amsterdammers praten’

Het AT5-programma De Straten van Amsterdam beleeft vandaag de duizendste aflevering in haar bestaan. Al zes jaar lang laat het programma zien wie Amsterdam precies is, door elke werkdag een nieuwe straat en zijn bewoners te belichten. Volgens oud-hoofdredacteur van AT5 en bedenker van het format Bart Barnas, is het de eenvoud die het ‘em doet. 'De kracht van de show is dat je als kijker het idee hebt dat je erbij bent.’

Ergens in 2012, toen AT5 zich vooral bezighield met het verslaan van nieuws, vond Barnas dat het tijd was dat er niet alleen óver de bewoners van de stad gesproken moest worden, maar ook mét hen. 'Met dit format praat je met de Amsterdammers zelf. En iedereen heeft een ander verhaal over waarom ze hun straat zo mooi vinden. Of je nou in Centrum bent, Zuidoost of Slotervaart, iedereen vindt dat ze in het echte Amsterdam wonen.'

Gülden Ilmaz in de aflevering over de Herengracht.

Open armen

Dit is ook één van de hoofdredenen waarom Gülden Ilmaz, die samen met Pieter Hulst het initiële presentatieteam vormde, graag de show deed. 'Als verslaggever en nieuwslezer was ik bijna alleen met slecht nieuws bezig. De Straten van Amsterdam heeft me geleerd dat Amsterdammers echt lief zijn voor elkaar. We werden altijd en overal met open armen ontvangen.'

Een afwisselende mix van bijzondere plekken, echte Amsterdammers en stadsgeschiedenis is wat Pieter Hulst het meest trok aan de show. 'Ik vond het leuk omdat je mooie plekken kon laten zien, het was vraag maar raak voor een knaak, zeg maar. Eigenlijk doe ik nog steeds een soort van De Straten van Amsterdam. Ik ga vaak alleen op expeditie en vraag dan mensen allerlei dingen over de stad. Alleen nu doe ik het zonder camera.'

Pieter Hulst in de Javastraat.

Voordeur

Het feit dat de camera er tijdens de uitzending wel bij is, maakt het volgens 'founding father’ Barnas, extra bijzonder. 'Het is inderdaad niet gelikt, er wordt nauwelijks gemonteerd, maar dat is juist wat mensen het idee geeft dat ze er echt bij zijn.' Volgens de huidig mediadirecteur van de AVROTROS gebeurt het niet vaak dat programma’s hun duizendste aflevering beleven. 'Het is best bijzonder. Het ontstaan is verder heel simpel. Je kan tien jaar door een straat fietsen zonder iets van de plek te weten. En achter elke voordeur of bij elke plek is er een mooi verhaal. En dat wilden we met De Straten van Amsterdam vertellen.'

Vanaf 17 december zendt AT5 op televisie en online speciale jubileumafleveringen uit waarbij oud-presentatoren van De Straten van Amsterdam nog één keer op pad gaan voor het programma. Dat doen we onder andere met Gülden Ilmaz, Pieter Hulst, Frank Awick en Saïda Maggé.