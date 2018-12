Lookalikes gezocht voor Nachtwacht-reconstructie

Om een 'reconstructie' te maken van Rembrandts Nachtwacht, is fotograaf Julius Rooymans op zoek naar mensen die sprekend lijken op de geportretteerden. Ook een lookalike van Rembrandt van Rijn zelf wordt nog gezocht.

'Hij heeft destijds de werkelijkheid geïnterpreteerd in het schilderij en nu gaan wij het andersom doen', vertelt de fotograaf over zijn project Nachtwacht 360°. 'Rembrandt heeft destijds al die mensen eerst individueel geportretteerd en daarna er een compositie van gemaakt. Dat doe ik nu ook. Ik ga de Nachtwacht fotograferen, met dezelfde compositie, dezelfde kostuums. En dezelfde koppen dus.'

Om de foto zo goed lijkend mogelijk te maken, is Rooymans op zoek naar mensen die sprekend lijken op de 22 geportretteerden. 'Het is ontzettend leuk hoe veel er gedeeld en gereageerd wordt. De koppen die destijds geschilderd zijn, lopen nu ook nog rond!', zegt Rooymans.

Nog zes dubbelgangers

Het gaat goed met de zoektocht. Al veertien figuren werden er gevonden. Toch is Rooymans nog op zoek naar een aantal belangrijke lookalikes, zoals Frans Banninck Cocq (de hoofdpersoon in het midden) en het kleine meisje. Ook een Rembrandt is nog niet gevonden. 'Ik maak namelijk ook een tegenshot, dus van achter de geportretteerden genomen. Daarin zie je Rembrandt schilderen in een zeventiende eeuws tafereel.'

In de bovenstaande foto's ziet u welke zes dubbelgangers er nog worden gezocht. Mocht u iemand kennen die lijkt op een van de figuren, of lijkt u zelf misschien op Rembrandt of Banninck Cocq, dan kunt u mailen naar production@juliusrooymans.nl.