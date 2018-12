Het wordt de week van Michelinsterren en de strafeis Staatsliedenbuurt

Wat staat er deze week te gebeuren in de stad? AT5 zet wat zaken op een rij.

Staatsliedenbuurt

Vandaag gaat het gerechtshof verder met het hoger beroep in de Staatsliedenbuurt-zaak. Het proces draait om de wildwest schietpartij in 2012, waarbij de 21-jarige Said el Yazidi en de 28-jarige Youssef Lkhorf werden geliquideerd.

Afgelopen vrijdag nam het proces een onverwachte wending door een nieuwe verklaring van een getuige. Die zei dat Benaouf A., het eigenlijke doelwit van de schietpartij, heeft gelogen over zijn verklaring dat hij Anouar B. had herkend als een van de schutters. Het gerechtshof wil om die reden Benaouf A. vandaag nogmaals als getuige horen.

De schietpartij zorgde destijds voor veel opschudding, vooral omdat hij ongekend gewelddadig was. Kogelgaten werden teruggevonden in huizen, auto’s en zelfs in een kinderkamer. Volgens de politie was het een wonder dat er geen onschuldige slachtoffers vielen. De rechtbank veroordeelde Adil A. en Anouar B. op 1 mei 2015 tot levenslang. Even kwijt wie ook alweer wie was in deze zaak? Hier lees je een overzicht.

Ajax

Tegen wie Ajax uit zal komen in de achtste finale van de Champions League, wordt vandaag bekendgemaakt. Is het Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus? De loting wordt om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon gehouden.

Ook horen we deze dag of Ajacied Matthijs de Ligt de prestigieuze 'Golden Boy Award' in de wacht sleept. Hij behoort samen met ex-Ajacied Justin Kluivert tot de laatste vijf kanshebbers. De prijs wordt georganiseerd door de Italiaanse krant Tuttosport.

Michelingids

Een van de belangrijkste dagen in de gastronomie: de Michelinsterren worden op maandag uitgereikt in het DeLaMar Theater. Vorig jaar ging Amsterdam van 21 naar 23 sterren: de stad telt nu 15 éénsterrenrestaurants en vier tweesterrenrestaurants.

Laatste gemeenteraadsvergadering

Woensdag is de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar en ook de laatste voor het reces. Daar gaat onder andere weer gepraat worden over het ADM-terrein. De bewoners moeten volgende week op eerste kerstdag van het terrein af zijn, anders wordt het ontruimd.

Nouriplein in Geuzenveld

Woensdagavond wordt er in het stadsdeelkantoor in Nieuw-West gepraat over een mogelijk officiële komst van een Nouri Plein. Het huidige Nigel de Jongplein in Nieuw-West is door buurtbewoners al omgedoopt tot A.Nouriplein, omdat hij daar het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. De bijeenkomst van woensdagavond is georganiseerd door vrienden van Abdelhak Nouri.

Kerstdiners

Dan is het natuurlijk ook nog maar een weekje tot kerstmis en dat betekent dat er vanalles wordt georganiseerd voor de minderbedeelden. Maandag kunnen daklozen voor een kerstlunch terecht in het Concertgebouw. Dinsdag vindt een groot diner plaats voor eenzame ouderen in het Van der Valkhotel bij het Amstelstation. Donderdag zet het Leger des Heils de daklozen in het zonnetje met een nieuw kapsel en de 15-jarige Faris Hader uit de Jordaan opent deze week zijn eigen kerstvoedselbank, waar hij mensen die het nodig hebben een kerstpakket met levensmiddelen geeft.