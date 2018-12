Inbraak en brand bij restaurant in Bos en Lommer

Een brand in een keuken van een restaurant aan de Bos en Lommerweg heeft in de nacht van zondag op maandag voor behoorlijk wat schade gezorgd. Getuigen hebben twee personen hard zien wegrennen.

De brand ontstond rond 02.00 uur in de keuken van restaurant Le Menara. Mensen die boven het restaurant wonen werden opgeschrikt door veel lawaai in het restaurant en zagen toen de twee vermoedelijke brandstichters wegrennen. De zaak was al dicht toen de brand ontstond. De glazen deur van het restaurant was eruit gesloopt.

In totaal werden er zes woningen rond het restaurant ontruimd. Zaterdagochtend werd er ook al een ruit van het restaurant vernield. Het restaurant is dit weekend pas open gegaan.

Er kwam behoorlijk wat rook vrij bij de keukenbrand, maar de brand was snel onder controle. Nadat het vuur werd geblust, is het pand afgesloten. De politie verricht vandaag sporenonderzoek.

#Brand in keuken #Marokkaans #Restaurant Le Menara aan Bos en Lommerweg #Amsterdam Bos en Lommer. Volgens getuigen(n)sprake van brandstichting twee personen hard weg gerend ri Bos en Lommerplein. deur raam ingetrapt. Zes bovengelegen woningen tijdelijk ontruimd. @Politie_Adam pic.twitter.com/ckt6eKshIx — Martin Damen (@martindamen58) December 17, 2018

Beelden: Martin Damen