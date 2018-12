GroenLinks wil xtc legaliseren: 'Overheid moet de regie nemen'

Als het aan GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg ligt wordt xtc in Nederland uit het criminele circuit gehaald en komt het onder de regie van de overheid. Hiervoor zouden VN-verdragen over drugs moeten worden gewijzigd.

Buitenweg pleit voor de legalisering in de Volkskrant. 'De regering hoeft niet zelf de ecstasypillen te draaien, de gemeenten hoeven xtc niet zomaar in de supermarkt te leggen, maar de overheid moet wel de regie willen nemen.' Xtc is een van de populairste drugs in het uitgaansleven. Volgens het Trimbos-instituut worden alleen alcohol en cannabis meer gebruikt.

Controle op kwaliteitseisen

Volgens het GroenLinks-Kamerlid is het 'onvermijdelijk' dat Nederland het gebruik van xtc gaat reguleren, omdat een drugsvrije wereld volgens haar een 'onmogelijkheid' is. 'De productie moet via een vergunningensysteem worden gecontroleerd en uitsluitend pillen die voldoen aan kwaliteitseisen moeten verkrijgbaar zijn. Ik zeg het vanwege de volksgezondheid, maar ook omdat we iets moeten doen aan de beangstigend toenemende macht van criminelen', zegt Buitenweg in de krant.

Herziening VN-verdragen

Buitenweg vindt dat VN-verdragen over verdovende middelen op de schop moeten. 'We moeten eerlijk bekijken wat die verdragen ons hebben opgeleverd. Vermindering van gebruik? Vermindering van misdaad? Ik denk van niet. Wat zijn dan de gevolgtrekkingen die we internationaal onder ogen moeten zien?' Volgens Buitenweg moet Nederland vooroplopen in het hervormen van de verdragen.

Drugscriminaliteit in de stad

In Amsterdam is geweldscriminaliteit een groeiend probleem. Niet alleen de directe gevolgen van illegale drugshandel, zoals dodelijke schietpartijen of incidenten met explosieven, maar ook ondermijnende criminaliteit is een probleem. Via witwasconstructies worden er honderden miljoenen in de stad rondgepompt.

Initiatief bij Rijk

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen de Volkskrant dat regulering van xtc geen onderwerp van discussie is. Er is overleg met het Ministerie van Justitie over hoe de drugseconomie kan worden ingeperkt, maar het initiatief ligt bij het Rijk.