Benaouf: nieuwe verklaringen zijn leugens: volg zaak Staatsliedenbuurt live

Het hoger beroep van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt wordt vandaag hervat. Het proces draait om de schietpartij in 2012, waarbij de 21-jarige Said el Yazidi en de 28-jarige Youssef Lkhorf werden geliquideerd. Doelwit zou crimineel Benaouf A. zijn geweest.

Verdachten Anouar B. en Adil A. zijn in 2015 door de rechtbank tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. Benaouf A. zou op de avond van de schietpartij Anouar B. hebben herkend.

Benaouf A. aanwezig in rechtbank

De zaak nam vrijdag een onverwachte wending toen een nieuwe getuige meldde dat Benaouf A. Anouar B. nooit zou hebben kunnen herkennen. 'Ik heb verteld dat ik hem heb herkend, maar dat is niet zo. Ik kon hem onmogelijk herkennen', zou Benaouf tegen de getuige, Mohamed H., hebben gezegd. Benaouf A. komt vandaag naar de rechtbank op Schiphol om hierover te getuigen.

AT5-verslaggever Mark Schrader is in de rechtbank en volgt de zaak op de voet. In totaal neemt de zaak acht dagen in beslag. Volg de tweets van onze verslaggever hieronder.

