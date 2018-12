Snorfietsers moeten vanaf april verplicht de rijbaan op

Vanaf 8 april zijn snorfietsers op de meeste fietspaden binnen de ring niet meer welkom, dan moeten ze -met helm- de rijbaan op. Komende maanden treft de gemeente de benodigde voorbereidingen op straat. Ondanks de vele kritiek van inwoners, heeft de gemeente het plan niet gewijzigd.

Snorfietsers en andere weggebruikers worden de komende tijd geïnformeerd over de nieuwe verkeerssituatie. In april en mei worden bovendien verkeersregelaars ingezet om snorfietsers op de nieuwe regels te wijzen. Als er toch op fietspaden wordt gereden, kunnen snorfietsers een boete krijgen van 95 euro.

De gemeente neemt de maatregel omdat het te druk op de fietspaden wordt. Dat levert volgens de gemeente gevaarlijke situaties op. Amsterdam is de eerste in Nederland die deze maatregel invoert.

Soepele overgang

Om te zorgen voor een soepele overgang voor alle weggebruikers, worden duidelijke verkeersborden geplaatst en komen er tijdelijke wegmarkeringen. Zo weten snorfietsers precies waar ze de rijbaan op moeten, is de gedachte.

Ook ontvangen alle eigenaren van snorfietsers in Amsterdam en omliggende gemeenten een brief over de maatregel en wordt er een grote voorlichtingscampagne gestart.

Kritiek

De aankondiging om snorfietsers op de fietspaden te weren, leverde veel weerstand op. Bijna 4700 inwoners dienden een zienswijze in. Desondanks zijn de plannen niet gewijzigd.