Twee Amsterdamse restaurants krijgen een eerste Michelinster

Twee Amsterdamse restaurants hebben een eerste Michelinster uitgereikt gekregen. Het gaat om restaurant 212 aan de Amstel en Bougainville aan de Dam.

De jaarlijkse culinaire sterrenregen vindt plaats in het DeLaMar Theater.

Thomas Groot, van restaurant 212, was bijzonder trots, liet hij weten tijdens de uitreiking. 'We zijn pas net open en willen iedereen bedanken die heeft geholpen.' Het restaurant wordt vooral geroemd door de vele kazen. Ook Bougainville reageert opgetogen in een Facebookbericht.

Eerste ster

Vorig jaar kregen drie Amsterdamse restaurants hun eerste ster: The Duchess, Le Restaurant en The White Room. De stad heeft nog altijd geen driesterrenrestaurant, maar wel blijven er drie horecagelegenheden met twee sterren. Dat zijn Ciel Bleu, &Moshik en Librije's Zusje. In Amstelveen heb je ook nog het tweesterrenrestaurant Aan de Poel.