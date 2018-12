Bezoekers kersteditie Sushi Festival: 'Uur in de kou en geen kerstsfeer'

Het had een gezellige kerstmarkt moeten worden met vooral sushi-gerechten. Maar volgens veel bezoekers had de kersteditie van het Sushi Festival afgelopen weekend in Noord hier niet veel van weg. 'Dit mag je geen kerstmarkt noemen.'

Het kerstevent werd zaterdag en zondag gehouden in de NDSM Loods in Noord. Online werden er van tevoren kaartjes verkocht voor verschillende tijdvakken. Dit om het grote aantal bezoekers te doseren. Maar hier ging het volgens tientallen mensen mis.

'Uur in de kou'

'Eerst een uur in de kou, zonder tekst en uitleg waarom het later begint dan [de] aangegeven tijd. Dan ben je eindelijk binnen, zijn ze nog niet voorbereid op hoe ze gasten naar binnen willen laten en worden ze boos omdat je snel naar binnen wilt om op te warmen met twee kinderen', zegt een van de bezoekers. Meerdere mensen klagen op Facebook over de lange wachttijden buiten.

'Niet eens een kerstboom'

Eenmaal binnen viel het geheel volgens veel bezoekers flink tegen. 'Geen sfeer en het had niks met een festival of kerstmarkt te maken! Erg jammer', zegt een bezoeker. Het evenement werd duidelijk als kerstmarkt aangekondigd. Een ander stond snel weer buiten. 'Geen kerstdingetje te bekennen, niet eens een kerstboom.' Nog een bezoeker noemt het evenement 'teleurstellend'. 'Eten duur, veel te druk, lange wachttijden. We waren met 20 minuten buiten.'

Veel mensen klagen ook over de prijzen binnen. 'Er mocht geen drinken mee naar binnen, maar nergens flesjes water te koop. Alleen dure plastic bekertjes met frisdrank, bier of wijn. (...) Ik vond het een afgang.'

Niet eerste keer

In 2016 verliep het Sushi Festival ook niet helemaal vlekkeloos. Ook toen waren er lange wachtrijen en was er te weinig sushi en drank. Een dag later was de voorbereiding beter geregeld.

De organisatie heeft aan AT5 laten weten later vandaag met een reactie te komen.