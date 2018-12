Duizend keer De Straten van Amsterdam: bekijk de kaart

Deze maand bereikt AT5 een wel heel bijzondere mijlpaal: de duizendste aflevering van De Straten van Amsterdam wordt uitgezonden!

Sinds 2013 touren onze presentatoren wekelijks door Noord, Oost, Zuid, West, en alles wat daar binnen én buiten valt. En dat leverde inmiddels al duizend afleveringen uit alle denkbare hoeken van de stad op.



Duizend afleveringen is natuurlijk een behoorlijk getal. Om dit iets overzichtelijker te maken, creëerden we een grote kaart waarop iedere locatie waar we ooit filmden gemarkeerd is. Op deze locatietags kun je klikken om naar de aflevering te gaan. Neem vooral een kijkje, misschien vind je wel je eigen straat ertussen!





Deze week staat sowieso in het teken van feest: onze huidige presentatoren gingen langs bij oud-presentatoren Saïda, Gülden, Frank, en Pieter. Die speciale afleveringen zijn vanaf 17 december te zien op AT5.

Naast de speciale afleveringen met oud-presentatoren maakten we ook compilaties van de meest bijzondere, grappige, of ontroerende momenten. Dit deden we per stadsdeel. Ook deze afleveringen worden deze week uitgezonden op AT5 en zijn te vinden op onze website.