Schöne blij met Real: 'We kunnen de meesten wel hebben'

Blijdschap bij de spelers van Ajax nadat vanmiddag bekend werd gemaakt dat ze tegen Real Madrid moeten in de achtste finale. 'Ze zijn niet in hun beste doen, dus ik zie zeker mogelijkheden', zegt Lasse Schöne.

'Het is een mooie tegenstander', zegt Daley Sinkgraven. 'Maar volgens mij zijn ze een beetje uit vorm de laatste tijd.' Ook Donny van der Beek vindt dat Real wat minder gaat, maar in zijn ogen is het 'nog steeds het beste team dat er is'.

Lees ook: Ajax loot Real Madrid in achtste finale Champions League

Op de vraag of het de ideale loting is, moet Schöne lachen: 'Als we door gaan, dan was het de ideale loting.' Maar of het huidige spel van de Spaanse club voor een grotere winkans zorgt, daar is hij stellig over: 'Ja dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat wij de meesten wel kunnen hebben.'