Sharon Dijksma: 'Minder verkeersslachtoffers door snorscooter naar rijbaan'

Verkeerswethouder Sharon Dijksma verwacht minder verkeersslachtoffers als de snorscooter naar de rijbaan wordt verbannen. Vanaf 8 april is het zover. Waarschuwingsborden, uitvoegstroken voor snorscooters en een informatiecampagne moeten ervoor zorgen dat de maatregel snel duidelijk wordt in het verkeer.

Vanaf 8 april zal het er een stuk veiliger op worden in het Amsterdamse verkeer, denkt verkeerswethouder Sharon Dijksma. En ook de doorstroming op het fietspad zal toenemen. 'We zien dat juist op al die plekken waar men met de de snorfiets de rijweg op gaat, dat het autoverkeer zelf ook gemiddeld niet die 50 kilometer haalt. Dus daar is goed over nagedacht. We zullen het voor de mensen zo makkelijk mogelijk maken met veel aanwijzingen en waarschuwingsborden zodat er geen twijfel is over de nieuwe situatie', zegt Dijksma.

Binnen de ring A10 rijdt de snorscooter dus dezelfde routes als bromfietsen, maar er is wel een aantal uitzonderingen. Op deze pagina vind je de vernieuwde routekaart van de gemeente.

73 procent was tegen het plan

Maar het voordeel voor de fietser, is niet die van de scooterrijder. Van de ruim 4600 zienswijzen die werden ingediend, was bijna driekwart negatief over het besluit. Scooterrijders vrezen voor onduidelijke en onveilige verkeerssituaties. Ook het snelheidsverschil op de weg speelt hierin een rol. Op rijbanen waar auto's 50 km/u mogen rijden, mag de scooter niet harder dan 25 km/u. En dat kan leiden tot irritatie op de weg of opstoppingen.

Wethouder Dijksma is ondanks de duizenden bezwaren niet van haar plan afgeweken. 'We hebben deze ervaring eerder gehad. We hebben twintig jaar geleden ervoor gekozen om de bromfietsers naar de rijbaan te laten gaan en toen mochten zij ook niet harder dan 30 kilometer per uur rijden. Daarover was aanvankelijk ook heel veel zorg bij de bromfietsers, van 'gaat dat wel goed en wat betekent het voor onze veiligheid?' Het bijzondere was dat het inderdaad heel goed ging en dat we in het eerste jaar na die maatregel 15 procent minder verkeersongevallen hadden.'

De fietsers waren vandaag dan ook in hun nopjes, maar de scooterrijders waren daarentegen flink chagrijnig.

'Doorgedrukt'

Maurice van Oosten van Scooterbelang is teleurgesteld over het besluit. 'Ondanks dat 73 procent van de mensen die een zienswijze heeft ingediend en negatief was over de maatregel, heeft de gemeente het er toch doorgedrukt. En de periode tot 8 april is veel te kort om iedereen goed te kunnen informeren.'

De komende maanden neemt Dijksma een reeks aan maatregelen om de nieuwe verkeersregels duidelijk te maken. Zo krijgen fietspaden een uitvoegstrook waar de scooter de rijbaan op moet. En komen er nieuwe verkeersborden. Verkeersregelaars krijgen een rol op punten in de stad waar een nieuwe situatie ontstaat. Twee maanden blijft het bij een waarschuwing als je de fout ingaat. Scooterrijders die vanaf 3 juni de fout ingaan, krijgen een boete van 95 euro. Ook dat stuit Van Oosten tegen de borst. Volgens hem was het de afspraak dat er pas vanaf augustus boetes zouden worden uitgedeeld.