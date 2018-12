Bijvangst bij aanhouding Rolex-dieven; meerdere smartphones aangetroffen

Tijdens de aanhouding van de 21-jarige Algerijn, die verdacht wordt van Rolex-diefstal, hebben de agenten meerdere smartphones aangetroffen. De politie is nu op zoek naar de rechtmatige eigenaren.

De aanhouding van de 21-jarige man gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag na een Rolex-diefstal in de buurt van de Stadhouderskade, meldt de politie maandag.

Tijdens de diefstal werd het slachtoffer rond 3.40 uur op de Stadhouderskade aangesproken door twee mannen. Het slachtoffer stond net op het punt om naar huis te gaan na een avondje stappen met zijn drie vrienden.

Lees ook: Drie Rolex-dieven opgepakt, één heeft 'waslijst' aan misdrijven

Derde persoon

De twee mannen zijn druk aan het praten en maken allerlei dansende bewegingen. In de tussentijd komt een derde persoon aanlopen. Vervolgens steelt een van de drie de Rolex van het slachtoffer. Daarna lopen ze met z'n drieën weg.

Het slachtoffer merkt direct dat zijn Rolex was gestolen. Hij rent vervolgens met zijn vrienden achter de verdachte man aan die later aan kwam lopen. Het slachtoffer weet de man, die vermoedelijk op de uitkijk stond, te overmeesteren. Het slachtoffer belde direct de politie, waarna de 21-jarige verdachte, werd aangehouden.

Lees ook: Rolexrovers actief in de stad: acht overvallen in ruime maand

Gestolen smartphones

De politie heeft beelden vrijgegeven van de smartphones. Mensen die de telefoons herkennen worden opgeroepen om zich te melden.

Bij een verdachte van een straatroof hebben we drie telefoons aangetroffen. We zoeken de eigenaren. Help jij ons om hen te vinden? https://t.co/se9GpC2W36 pic.twitter.com/l0wrfKkg4X