Thema Pride Amsterdam 2019 bekend: 'Remember the past, create the future'

Iedereen die volgend jaar mee wil doen aan de Canal Parade kan zich tussen 4 januari en 4 februari aanmelden. De inschrijvingen die het beste passen bij het thema 'Remember the past, create the future', krijgen een plek.

De Pride Amsterdam staat stil bij de Stonewall-rellen, die vijftig jaar geleden in New York uitbraken bij de ontruiming van een homobar door de politie. De bezoekers van The Stonewall Inn, onder meer homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en travestieten, besloten na jaren van treiterijen en geweldplegingen terug te vechten.

'De rellen vormen een scheidslijn in de geschiedenis van de LHBT-beweging. Een jaar later, in 1970, werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden', vertelt Lucien Spee, directeur van de stichting. Dit thema moet dan ook terugkomen in de aankleding van de boten.

Botenparade

Hoogtepunt van Pride Amsterdam is de botenparade. 'Tachtig boten. Allemaal met eigen boodschappen, die aansluiten bij de overkoepelende hoofdboodschap: zijn wie je bent, houden van wie je wil', vertelt Spee.

De Pride Amsterdam is van 27 juli tot en met 4 augustus volgend jaar, de botenparade wordt op zaterdag 3 augustus gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.pride.amsterdam. De deelnemende partijen worden op 10 februari in de Sugar Factory bekendgemaakt.