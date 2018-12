Laaggeletterdheid aflevering 1

Stand-up comedian, acteur en zanger Jeffrey Spalburg volgt de komende maanden verschillende (voorheen) laaggeletterde Amsterdammers. In deze eerste aflevering spreekt Jeffrey met Dicky. Dicky Gingnagel kon tot 4 jaar geleden niet lezen en schrijven. Hij heeft diabetes en vond het lasting om zich aan de instructies van de arts te houden. Toen hij 160 kilo woog en niet mee kon komen op zijn werk besloot Dicky het roer om te gooien.

Amsterdam telt 150.000 laaggeletterden. Dat is bijna 1 op de 5 inwoners. In sommige stadsdelen zelfs 1 op de 3 zoals in Amsterdam Zuidoost en in Noord. Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/taal of bel 020 2526008