Etalageruit juwelier Kinkerstraat ingeslagen en vitrine leeggeroofd

Vier mannen hebben aan het eind van de middag een overval gepleegd op een juwelier aan de Kinkerstraat. De etalageruit is met een grote hamer ingeslagen. Volgens de eigenaar van de zaak zijn meerdere tableaus met gouden sieraden meegenomen.

Het incident gebeurde rond 17.50 uur. Het lukte de mannen niet alles mee te nemen, op de Kinkerstraat en de Bilderdijkkade lagen nog heel wat ringen die zijn veiliggesteld door de politie.

'Vier man met bivakmusten staan het raam in te beuken. Ze graaien in de etalage en nemen van alles mee. Ook zag ik dat ze verderop wat in het water hebben gegooid', aldus een getuige die alles zag gebeuren.

De daders zijn nog voortvluchtig. Het viertal is te voet gevlucht in de richting van de Bilderdijkkade.