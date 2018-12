Kale & Kokkie krijgen wat ze willen

Kale & Kokkie zijn blij dat Ajax Real Madrid heeft geloot voor de achtste finales van de Champions League: 'Ik denk als Ajax zo speelt als tegen Bayern München, dat ze ze pakken!'

De voorkeur van Kale en Kokkie is duidelijk: 'Ja, ik had absoluut een voorkeur met de loting. Doe mij maar Real Madrid.' 'Ja, dat zei ik ook al', antwoordt Kokkie.

Kokkie legt uit waarom: 'Ik vind dat ze absoluut niet in vorm zijn. Als je ze deze week ook ziet hoe ze in de Spaanse competitie spelen. Ik denk als Ajax zo speelt als tegen Bayern Munchen, met dat opjagen en erbovenop zitten, dat ze Real Madrid pakken!'



Loting

In plaats van Kale zelf, was er een jongere versie van hem aanwezig tijdens het kijken van de loting. Toen het verlossende moment: Ajax speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid.

Kale reageert: 'Ik denk dat wij als Ajax zijnde tactisch gezien minimaal gelijkwaardig zijn aan Madrid. Er zullen op bepaalde posities individueel nog goede spelers lopen, maar het gemis van Ronaldo heeft zich al behoorlijk laten gelden daar.'



