Makelaars zien brood in erfpachtchaos: hulppakketten te koop

Wel of niet overstappen? Veel Amsterdamse erfpachters weten na anderhalf jaar nog steeds niet wat ze moeten doen met het nieuwe stelsel. De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) kan het niet langer aanzien en komt nu met een eigen service die Amsterdammers in het nieuwe jaar de weg moet wijzen.

Je hebt al de rekentool van de gemeente, maar makelaars komen nu - tegen betaling van een bedrag van 250 tot 350 euro - met hun eigen erfpachtanalyse voor huizenbezitters op grond van de gemeente. Zo hopen zij het voor erfpachters makkelijker te maken om een keuze te maken.

'Wij zijn het gaan doen omdat wij vanuit de MVA vinden dat wij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Elke dag werken wij in deze mooie stad en hebben wij te maken met erfpacht en zien wij dat heel veel consumenten zich gewoon niet bewust zijn van wat er op hun afkomt', vertelt Sven Heinen, voorzitter van de MVA.

Lees ook: Overstappers erfpacht krijgen tien procent extra korting van gemeente

Gemeente

Ook vindt de vereniging dat de gemeente tekortschiet in de manier waarop ze de informatieverstrekking doet. 'Want ze doet wel veel, maar wij vinden dat het te weinig is', aldus Heinen.

Verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck laat weten dat de gemeente de komende tijd en in 2019 veel aandacht zal hebben voor de informatievoorziening over de overstap naar eeuwigdurende erfpacht en de opties die erfpachters hebben. 'De gemeente en de MVA hebben daarin hetzelfde belang.'

Lees ook: Zoveel ben jij straks kwijt aan erfpacht: nieuwe rekentool gemeente online

Gratis

De gemeente wil daarnaast benadrukken dat zij het belangrijk vindt dat de informatie voor iedereen gratis toegankelijk is. Dit is nu al mogelijk via het overstapportaal en het overstapteam van de gemeente.

Het pakket van de MVA wordt eind januari gelanceerd. Volgend jaar kan namelijk nog geprofiteerd worden van een extra overstapkorting (35 procent) voor mensen die kiezen voor eeuwigdurende erfpacht. Ook gelden er lagere zogeheten buurtstraatquotes en er wordt nog gerekend met een gunstige WOZ-waarde als je in 2019 actie onderneemt.

Lees ook: 29 tijdelijke ambtenaren moeten vertraging bij erfpachtoverstap wegwerken

Overstappen

Zelfs als je denkt: ik doe niks, ik heb nog dertig jaar en de huizenprijzen blijven in Amsterdam toch wel stijgen, dan nog denkt Heinen dat overstappen het overwegen meer dan waard is. 'Op de lange termijn denk ik wel dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen. Maar dat je wel een verschil gaat zien van huizen die afgekocht zijn, eeuwigdurend, en huizen waar dat niet is gebeurd.'

Voor januari 2020 moeten huizenbezitters een besluit nemen.