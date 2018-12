'Ronaldo? Messi? Nee, liever met Ziyech', aldus Golden Boy De Ligt

Een wel heel bijzonder moment vanavond in de prille carrière van Matthijs de Ligt. In Turijn mocht hij de belangrijkste voetbalprijs die een talent kan krijgen in ontvangst nemen: de Golden Boy Award 2018.

Hij komt daarmee in een rijtje met namen als Lionel Messi, Wayne Rooney, Sergio Agüero, Rafael van der Vaart, Paul Pogba en de vorige winnaar Kylian Mbappé.

Eerste verdediger

Extra bijzonder is dat De Ligt de eerste verdediger is die de prijs wint. 'Prachtig om als verdediger deze prijs te winnen en blij dat ik de eerste ben die dat lukt.' Ook werd hem gevraagd of hij ook niet bij Juventus wilde spelen, met Cristiano Ronaldo. De Ligt hield zich op de vlakte: 'Italië is een prachtig voetballand, maar ik richt me vooral op nu. Ik denk niet aan een vertrek bij Ajax en alle competities waar ik naartoe zou kunnen gaan.'

Liever met Ziyech

Zijn antwoord op de vraag of hij liever met Messi of met Ronaldo zou spelen was erg gevat: 'Ik speel liever met Hakim Ziyech bij Ajax.'

Na de uitreiking nam De Ligt een selfie met zijn prijs die door Ajax op Twitter werd geplaatst.