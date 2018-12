Televisieserie Mocro Maffia krijgt tweede seizoen

De televisieserie Mocro Maffia krijgt een tweede seizoen. Auteur en creatief producent Achmed Akkabi heeft dat maandag bekendgemaakt.

De serie won vanavond in De Duif de Hashtag Award voor Beste Video On Demand.

Tijdens de uitreiking van de prijs reageerde de televisiemaker blij verrast: 'Ik ben ongelofelijk trots dat we nu al een prijs in ontvangst mogen nemen en dat we een tweede seizoen mogen maken', zegt Akkabi.

'Bizar veel reacties'

Volgens de auteur van de serie hebben de televisiemakers 'bizar veel reacties' gekregen op de serie. Zo zouden ze bijna dagelijks berichten ontvangen van mensen die om een tweede seizoen vragen of een rol willen spelen in de serie.

Het is nog niet bekend wanneer het tweede seizoen van de serie te zien is.