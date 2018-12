De 1000e Straten van Amsterdam met Gülden Ilmaz

De duizendste aflevering van het AT5-programma 'De Straten van Amsterdam' is een mooie aanleiding om terug te blikken op memorable momenten. Dat doen we met speciale afleveringen met oud AT5-presentatoren in de hoofdrol. Vandaag doen we dat met Gülden Ilmaz.

Amsterdam maakte in februari 2000 kennis met Gülden. Als presentator van het AT5 Nieuws groeide ze uit tot een van de bekendste gezichten van de zender. In totaal was Gülden ruim dertien jaar als presentator betrokken bij het Nieuws en nam ze de kijker bij de hand tijdens tal van grote nieuwsgebeurtenissen, zoals de omvangrijke Amsterdamse zedenzaak (2010), en de treinbotsing bij Westerpark (2012). Eind vorig jaar vertrok ze.

De Straten van Amsterdam

Naast het Nieuws was Gülden het gezicht van tal van andere programma's en live-evenementen. Zo presenteerde ze de talkshows De Zwoele Stad en Donkere Dagen, was ze een seizoen presentator van kinderprogramma Basta en startte ze in 2013 als één van de eerste presentatoren van De Straten van Amsterdam.

Voor dit laatste programma verzamelde ze opvallende verhalen uit honderden straten in Amsterdam en keek ze binnen bij honderden stadgenoten en dook ze met hen de geschiedenis van de stad in.

Gastvrij

'Door De Straten heb ik de Amsterdammer van dichtbij leren kennen,' vertelt Gülden. 'Dat was een feest. Als verslaggever had ik een vrijbrief om op iedereen af te stappen en iets te doen met mijn verwondering en nieuwsgierigheid naar de stad en haar bewoners. Ik heb honderden betrokken Amsterdammers leren kennen achter al die verschillende gevels. Mensen die geven om hun straat, buurt en stad.'

Gülden zegt altijd met open armen ontvangen te zijn. 'Ik wil iedereen heel erg bedanken voor hun verhalen en gastvrijheid. En onze kijkers zijn zo betrokken bij het programma, ik hoorde bijvoorbeeld van de Bijlmerbajes dat ze na onze uitzendingen massaal daar op bezoek zijn geweest om met de vluchtelingen kennis te maken en om ze te steunen. Dat vind ik heel erg ontroerend en mooi.'

Belangrijk

'Gülden is al die jaren ontzettend belangrijk geweest voor AT5', stelde adjunct-hoofdredacteur Helène Pronk bij haar vertrek vorig jaar. 'Gülden is professioneel en heel erg betrokken bij haar onderwerpen, én bij Amsterdammers. Tijdens het maken van De Straten was ze altijd op zoek naar verbinding, een belangrijke taak voor een stadszender.



Ook achter de schermen droeg Gülden haar steentje bij. 'Ze hield zich veel bezig met het opleiden van (jonge) mensen. Dat er zoveel talent bij AT5 vandaan komt hebben we mede aan haar te danken. Ze vond altijd de juiste toon en benadering om het talent in mensen naar boven te halen. Ontzettend betrokken en origineel, écht iemand met hart voor de zaak.'

Duizend Straten van Amsterdam

AT5 staat deze week stil bij de duizendste aflevering van De Straten van Amsterdam. Om dit te vieren maakte we speciale compilates van de leukste Straten per stadsdeel en spraken we oud-presentatoren. Die speciale afleveringen zijn hier te zien. Benieuwd of we ooit in jouw straat zijn geweest? Neem dan een kijkje op onze kaart!