VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg op elfde plek kieslijst Eerste Kamerverkiezingen

Fractievoorzitter van de VVD Eric van Burg staat op plek elf op de kieslijst voor de Eerste Kamerverkiezingen.

Mocht Van der Burg een zetel krijgen in Den Haag hoeft dat niet te betekenen dat hij zijn raadszetel opgeeft. Op dit moment heeft de VVD in de Eerste Kamer dertien zetels. Dus het is nog allerminst zeker of de voormalig wethouder wordt gekozen.

De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 27 mei 2019. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Deze worden weer gekozen op 20 maart tijdens de Statenverkiezingen. De volledige kieslijst is op de site van de VVD terug te lezen.