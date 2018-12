OM eist opnieuw levenslang voor liquidaties Staatsliedenbuurt

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep opnieuw levenslang tegen de mannen die verdacht worden van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind 2012.

Adil A. en Anouar B. zijn volgens het OM de mannen die op 29 december van dat jaar Youssef Lkhorf en Said el Yazidi doodschoten. Ook schoten zij volgens de officieren van justitie op twee motoragenten, die ternauwernood aan de kogels ontsnapten. Doelwit van de schietpartij was crimineel Benaouf A. Hij wist te ontkomen.

Van dichtbij geliquideerd

Youssef werd vijf keer geraakt, waarvan een keer in zijn hoofd. Buurtbewoners hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Uit een audiovisuele reconstructie die de officieren van justitie toonden bleek dat Said nog probeerde te vluchten toen hij werd opgejaagd door meerdere schutters. Hij werd zestien keer geraakt en werd van dichtbij geliquideerd.

'Er wordt volop geschoten!'

De officieren van justitie hebben in het requisitoir voor het eerst een geluidsfragment laten horen van de twee motoragenten die werden beschoten vanuit een rijdende Audi RS4.

'We worden beschoten, automatische wapens!'

'Collega neergeschoten'

'Nee, gaat goed, collega staat nog'

Wildwest in woonwijk

De schietpartij in de Staatsliedenbuurt heeft volgens justitie grote gevolgen gehad. Niet alleen voor de nabestaanden van de slachtoffers, de beschoten motoragenten, maar ook voor buurtbewoners. Sommigen hebben gezien hoe de slachtoffers van dichtbij werden beschoten. Anderen vonden kogelgaten terug in hun auto's of zelfs in de kinderkamer.

Verdachten ontkennen

Adil A. en Anouar B. ontkennen dat zij degenen waren die hebben geschoten. Adil gaf vorige week wel voor het eerst toe betrokken te zijn geweest bij het geheel. Hij zou op de dag van de schietpartij door een onbekend persoon zijn benaderd met de boodschap dat er die avond 'iemand geveegd zou worden'. Hij zou naar eigen zeggen in een gestolen auto in de buurt hebben moeten wachten.

Nieuwe getuigen

Vorige week dook er een nieuwe getuige op, die zei dat Benaouf A. heeft gelogen over de herkenning van Anouar B. Daarna meldde zich nog een nieuwe getuige met een soortgelijk verhaal. Het Openbaar Ministerie gelooft de nieuwe getuigen niet, onder meer omdat de eerste getuige zich pas tijdens het hoger beroep meldde.

Volgens het OM is het daarnaast onwaarschijnlijk dat Benaouf A. een scenario heeft bedacht om ten onrechte Anouar B. te belasten. Hij had daarvoor namelijk maar weinig tijd. Ook vertelde hij hetzelfde verhaal tegen iemand die hem na de schietpartij ophaalde.

De uitspraak wordt op 28 januari verwacht.

Overzicht

