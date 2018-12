Advocaat-generaal: 'Veroordeling "Maseratiman" Möllenkamp moet in stand blijven'

De veroordeling van oud-topman van Rochdale, Hubert Möllenkamp, moet niet worden herzien. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad in Den Haag.

De voormalig topman van de woningcorporatie ging in cassatie bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling in 2017. Möllenkamp is van mening dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Ook klopte het volgens de 'Maseratiman' niet dat hij in de zaak zowel voor meineed als voor andere delicten werd vervolgd. Tegenover een parlementaire enquêtecommissie loog hij in 2014 over hoe hij aan zijn geld kwam.

Lees ook: Langere straf in hoger beroep voor 'Maseratiman' Möllenkamp

Möllenkamp werd in maart 2017 veroordeeld voor onder andere omkoping, verduistering in dienstbetrekking, het aannemen van steekpenningen en witwassen. Zo nam hij als topman van woningcorporatie Rochdale steekpenningen aan bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Ook keerde hij zichzelf onterecht pensioengeld en bonussen uit.

Lees ook: Rechtszaak geeft bizarre inkijk in belevingswereld Rochdale-topman

In zijn tijd bij de woningcorporatie hield hij er een luxe levensstijl op na, betaald met steekpenningen en andere illegale activiteiten. Als dienstauto reed hij een Maserati met chauffeur. Zo kwam hij aan zijn bijnaam, de Maseratiman. Rochdale draaide op voor de kosten van de dienstauto: 8500 euro per maand. Ook had hij een huis in Spanje en een jachthaven van bijna 4 miljoen.

Lees ook: Möllenkamp: 'Ik kreeg geen geld, ik leende het'

De Hoge Raad doet op 12 februari van komend jaar uitspraak in de zaak.