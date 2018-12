Verdachten woninginbraak Beemsterstraat aangehouden

Twee verdachten van een woninginbraak aan de Beemsterstraat in oktober zijn aangehouden. Het gaat om Amsterdammers van 18 en 23 jaar oud.

Bij de inbraak was ook een derde verdachte betrokken. Zijn identiteit is bij de politie bekend, maar ze kunnen op dit moment niet zeggen of hij al eerder is aangehouden.

Tweeënhalf uur

De inbraak in de Waterlandpleinbuurt gebeurde in de nacht van 7 oktober en duurde maar liefst tweeënhalf uur. In de woning wisten de inbrekers een groot geldbedrag buit te maken.

Een camera bij de voordeur maakte beelden van de inbraak. Daarop was te zien dat de voordeur van de woning met een breekijzer werd geforceerd. Die beelden werden op 5 december in het AT5-programma Bureau 020 getoond.