Engelen in de Stad: Aflevering 1 Nieuw-West

In deze aflevering staan we bij de engel op het August Allebéplein en spreken we de bewoners van Nieuw-West. Zij wensen onder andere dat er veel liefde wordt verspreid in 2019 en een goede gezondheid voor 'buurtvader' Abi.

De engelen blijven staan tot 1 januari. De nieuwjaarswensen worden op 31 december om middernacht symbolisch losgelaten tijdens de nieuwjaarsviering op de Kop van Java.