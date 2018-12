Gemeente schrijft wel boetes uit aan daklozen, maar int ze niet

Amsterdam blijft, in tegenstelling tot Rotterdam, wél boetes uitschrijven aan dak- en thuislozen die overlast veroorzaken of buiten slapen. Maar de boetes worden sinds juli 2017 niet meer geïnd om te voorkomen dat daklozen grote schulden opbouwen.

Vorige week zei burgemeester Aboutaleb van Rotterdam te willen stoppen met het uitdelen van boetes aan daklozen. Amsterdam doet dat nog wel, om de problematiek zo in de gaten te kunnen houden. Maar daklozen hoeven ze niet te betalen. De gemeente wil zo voorkomen deze kwetsbare groep nog verder in de problemen raakt. Ook in Rotterdam worden boetes overigens vaak kwijtgescholden om die reden.

Afname aantal boetes

Vorig jaar werden 4133 boetes uitgedeeld wegens overlast, overtreding van het alcoholverbod en slapen in de buitenlucht. Dit jaar staat de teller op 3107. De afname van bijna 25 procent komt volgens de gemeente omdat daklozen veel meer worden aangesproken op hun gedrag door hulpverleners. Daklozen die te vaak de fout in gaan kunnen worden gedwongen om deel te nemen aan een hulptraject.

Van de ruim 4000 boetes die in in 2017 zijn uitgedeeld zijn 1319 wegens overtreding van het alcoholverbod. In 2018 nam dat aantal met maar liefst 46 procent af, naar 704 boetes. Een woordvoerder van de burgemeester zegt daarover: 'Stapeling van boetes leidt dus tot een gedwongen hulptraject en niet meer tot schulden'.