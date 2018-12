AFC met 400 jeugdleden naar bekerwedstrijd: 'We gaan sowieso winnen!'

AFC speelt vanavond voor een plek in de kwartfinales van de KNVB Beker tegen Willem II. Vanmiddag vertrokken maar liefst vierhonderd jeugdleden richting Tilburg om de ploeg aan te moedigen.

Met trommels, vlaggen en AFC-sjaals kwamen de jeugdelftallen vanaf drie uur samen op Sportpark Goed Genoeg. Meteen bij aankomst werden de stembanden alvast opgewarmd voor de wedstrijd die, volgens de eigen aanhang, zonder twijfel gewonnen wordt door de Amsterdammers. 'Gezonde spanning, maar we gaan sowieso winnen', zegt een van hen.



Het is voor de wedstrijd al een historische dag voor de club, volgens commissaris jeugdzaken Hans Veldkamp is dan ook alles uit de kast getrokken om er een mooie avond van te maken. 'We vertrekken met elf bussen. Iedereen krijgt lunchpakketjes mee en we hopen dat we straks met de overwinning naar huis gaan.'



De wedstrijd begint om 18.30, een verslag van de wedstrijd lees je na afloop op onze site en app.