Xenos in Indische Buurt overvallen

Een filiaal van de Xenos in Oost is aan het begin van de avond overvallen. De politie heeft via Burgernet een signalement van de dader verspreid.

De overval vond plaats rond 18.00 uur vanavond aan de Molukkenstraat.

Niemand aangehouden

Volgens de politie werd er door de overvaller 'een greep in de kassa gedaan' en is er niemand gewond geraakt. Er wordt ter plaatse onderzoek gedaan, er is nog geen verdachte aangehouden.

In de melding op Burgernet wordt gesproken over een getinte man die een zwarte broek draagt, met daarop rode strepen. Ook draagt hij een pet en een donkere jas.