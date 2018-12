Onana scoort met omhaal op training

Dat André Onana een getalenteerde keeper is, is geen nieuws meer. Maar dat hij meer in zich heeft dan alleen ballen tegenhouden, laat een video zien die Ajax eind van de middag op Twitter plaatste.

In het filmpje is te zien hoe Onana de bal vakkundig het doel instuurt met een schitterende omhaal. Ajax grapt bij de video: 'Ontmoet onze nieuwe aanvaller voor morgen'.

Ajax speelt woensdagavond in de KNVB Beker uit bij Roda.