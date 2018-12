Politie zoekt mogelijke handlanger bedreiger Geert Wilders

De politie is op zoek naar de mogelijke handlanger van een Pakistaanse man, die is opgepakt op verdenking van het bedreigen van Geert Wilders. Op camerabeelden is te zien hoe een tweede man per trein met de verdachte reisde van Den Haag naar Amsterdam.

De Pakistaanse man werd op 28 augustus aangehouden. Een dag eerder vond de politie een filmpje waarop hij in zijn moedertaal dreigde Wilders te vermoorden, of een aanslag te plegen op de Tweede Kamer.

Dreigementen uitvoeren

Nadat de identiteit van de Pakistaan werd achterhaald, werd ontdekt dat hij vanuit Frankrijk naar Nederland ging reizen. De politie zag daarin een reeële kans dat hij zijn dreigementen wilde uitvoeren. De Pakistaan is dus opgepakt, maar de politie is nog steeds op zoek naar de tweede man die hem mogelijk hielp.

Volgens de politie zijn er genoeg aanwijzingen om er vanuit te gaan dat deze mogelijke handlanger wist wat de Pakistaan van plan was. Mogelijk heeft hij hem zelfs geholpen. De twee zijn op Station Sloterdijk samen vastgelegd door een bewakingscamera.

Mensen die de tweede man herkennen kunnen contact opnemen met de politie.