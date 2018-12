Jordi Cruijff bezoekt voor het eerst de Johan Cruijff Arena

Jordi Cruijff, de zoon van, heeft vandaag voor het eerst de Arena bezocht sinds het stadion werd omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena.

Zo valt te lezen op de site van Ajax. 'De laatste keer dat ik hier was, was mijn vader net overleden. Ik had toen heel andere emoties. Nu zie ik alles vanuit een rustiger standpunt,' vertelt Jordi Cruijff aan de voetbalclub.

'Uitzonderlijk talent'

Jordi is de club en alle fans enorm dankbaar: 'De connectie tussen de club, de fans, het stadion, de stad Amsterdam en Johan Cruijff is overduidelijk. Prachtig.' Ook is hij blij met het succes dat Ajax nu heeft: 'Het geeft ons een extra gevoel. Het team heeft op dit moment heel veel kwaliteit, zelfs uitzonderlijk talent.'

