Passagier filmt vlammen uit motor: vliegtuig keert terug naar Schiphol

Reizigers naar het Marokkaanse Nador beleefden een korte vlucht vanavond. Niet ver van Schiphol vloog er vermoedelijk een vogel in de rechtermotor van het toestel van Air Arabia, waarop het vliegtuig rechtsomkeert maakte naar Schiphol.

Het vliegtuig steeg tegen 19.00 uur op van Schiphol. Vlak na het opstijgen filmde een passagier hoe er plots een aantal vlammen uit de motor kwam, vermoedelijk is dat het moment dat de vogel de motor raakte.

Na het incident vloog de Airbus A320 van Air Arabia terug, om daar gecontroleerd te worden. Het toestel kwam drie kwartier later weer aan op de luchthaven. Volgens een tweet van Airport Webcams is de rechtermotor beschadigd.

Het toestel zou naar Nador vliegen, in het noordoosten van Marokko. Het is niet bekend wat er met de passagiers gebeurt.

