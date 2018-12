Aflevering 5: Oost

In de vijfde aflevering van Engelen in de Stad staan we bij de engel in Oost. Hier wordt een bijzondere nieuwsjaarswens uitgesproken voor opa Frans: 'Ik wens dat mijn opa volgend jaar wordt omringd door vrouwen en nieuwe auto's'.

De engelen zijn het symbool van de campagne #BeKind2019, die in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd. Maar, de engelen zijn nog niet compleet. De kunstwerken bestaan namelijk uit twee lichtgevende vleugels en een aureool. Het is de bedoeling dat Amsterdammers de engelen compleet maken door tussen de vleugels te gaan staan en een wens voor een ander te doen.

De engelen blijven staan tot 1 januari. De nieuwjaarswensen worden op 31 december om middernacht symbolisch losgelaten tijdens de nieuwjaarsviering op de Kop van Java.

Wil je ook een wens doen? De engelen staan bij Amstel, August Allebéplein, Mercatorplein, Ferdinand Bolstraat, Hoekenrode, Mosveld en de Linnaeusstraat.